Carlos Slim respalda la restricción de celulares en escuelas y sugiere estrategias para mejorar

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El magnate de las telecomunicaciones apoyó la medida del gobierno federal que prohíbe el uso de dispositivos móviles en primarias y secundarias a partir del 3 de noviembre. Además, analizó los recientes resultados de México en la prueba PISA, destacando la necesidad de comprender mejor la evaluación y gestionar el uso de la inteligencia artificial en el aula.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:24 AM.
En México y editada el 22/09/2026 08:26 AM.