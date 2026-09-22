Carlos Slim respalda la restricción de celulares en escuelas y sugiere estrategias para mejorar

Carlos Slim, uno de los empresarios más influyentes de México y propietario de gigantes de las telecomunicaciones como Telcel y Telmex, expresó su total respaldo a la reciente decisión del Gobierno federal de restringir el uso de celulares y tabletas en las escuelas de educación básica. La medida, que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026, prohíbe el uso de estos dispositivos durante clases y recreos en niveles de primaria y secundaria.Al ser cuestionado sobre la regulación, Slim destacó que "las aulas son para estudiar" y que mantener la atención en las actividades escolares es fundamental para el aprendizaje. Recordó que, durante su propia etapa escolar, tampoco estaba permitido el uso de ciertos objetos distractores dentro del salón. Para el empresario, si los estudiantes utilizan sus teléfonos para comunicarse con terceros mientras se imparten contenidos, pierden la capacidad de concentrarse, comprender y prepararse adecuadamente.La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, informó que este acuerdo nacional fue aprobado por unanimidad por representantes de las 32 entidades federativas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta regulación no es nueva, ya que 16 estados del país ya contaban con lineamientos similares, pero ahora se busca establecer un criterio nacional uniforme. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, habrá un periodo de 30 días para realizar asambleas con docentes y padres de familia para acordar la aplicación de las disposiciones.Paralelamente, Slim aprovechó para comentar los resultados de la prueba PISA 2025, donde México se ubicó por debajo del promedio de la OCDE. Según los datos, el 41.8% de los estudiantes mexicanos de 15 años se situó por debajo del nivel 2 en ciencias, lectura y matemáticas. Solo el 30% alcanzó el nivel básico en matemáticas, mientras que en ciencias y lectura la cifra rondó el 50%.El empresario sugirió que una vía para mejorar estos indicadores es que tanto maestros como estudiantes conozcan y estudien mejor las características de la evaluación PISA. Además, los datos revelaron que el 47.4% de los estudiantes mexicanos utiliza inteligencia artificial semanalmente para aprender, mientras que solo el 24.2% reportó no enfrentar distracciones digitales. Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, coincidió en que restringir los teléfonos puede ser un primer paso crucial para reducir distracciones, enfatizando que la tecnología debe usarse para hacer pensar a los estudiantes, no solo para facilitarles las tareas.