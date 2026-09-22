Eva María Beristain denuncia acoso policial y extorsión en Periférico Sur; SSC inicia investigación

Un incidente ocurrido la noche del 20 de septiembre en el Periférico Sur de la Ciudad de México ha desatado una fuerte controversia y derivado en una investigación formal por parte de las autoridades capitalinas. La comediante y creadora de contenido, Eva María Beristain, denunció públicamente un intento de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Preventiva, hecho que fue grabado y transmitido en vivo a través de sus redes sociales.El suceso tuvo lugar cuando Beristain salía de las instalaciones de TV Azteca, tras participar en la transmisión del programa La Granja VIP, cerca del centro comercial Artz Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón. Según relató la afectada, una patrulla de la Policía Preventiva comenzó a cerrarle el paso constantemente en los carriles centrales de la avenida, obligándola mediante maniobras de acorralamiento a orillarse hacia la vía lateral, una zona que describió como oscura y peligrosa.Durante la persecución, Beristain cuestionó desde el interior de su vehículo la falta de atribuciones legales de los uniformados. "¿Pero cómo lo fundamenta? Usted es preventiva, eso es usurpación de funciones. Usted no me puede sacar de los carriles centrales", les recriminó, señalando que no existía flagrancia ni sospecha fundada para detenerla. Los agentes, sin ofrecer causas específicas, insistieron en que se detuviera con actitudes que la comunicadora calificó de "super intimidatorias".Ante el miedo a una agresión o extorsión, Beristain inició una transmisión en vivo para protegerse, llegando a superar los cien mil "me gusta" en pocas horas. Cuando uno de los oficiales se acercó a su ventanilla para cuestionarla sobre el consumo de alcohol y prohibirle el uso del celular, ella respondió que venía de grabar un programa en vivo donde no se permite beber y mantuvo la cámara encendida por seguridad. Al percatarse de que estaba siendo grabado en directo, el oficial cambió su actitud, sugiriéndole conducir con precaución, lo que fue señalado por la creadora de contenido como una reacción inconsistente ante el hostigamiento previo.En respuesta a la denuncia viral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó un comunicado este 21 de septiembre confirmando el inicio de un procedimiento disciplinario. La Dirección General de Asuntos Internos logró identificar a los elementos involucrados y les notificó su citatorio para rendir declaración. Además, la dependencia está integrando el análisis del sistema de videovigilancia C5 para reconstruir los hechos.El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece explícitamente que solo los agentes de la Policía de Tránsito tienen la facultad legal para marcar el alto e imponer sanciones viales. Por lo tanto, la intervención de la Policía Preventiva en labores de control vehicular sin flagrancia constituye una falta grave al régimen disciplinario por usurpación de funciones y abuso de autoridad. La SSC aseguró haber establecido comunicación con Beristain para brindarle asistencia institucional mientras se determina las sanciones definitivas contra los agentes.