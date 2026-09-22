Eva María Beristain denuncia acoso policial y extorsión en Periférico Sur; SSC inicia investigación

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La comediante y creadora de contenido documentó en tiempo real cómo elementos de la policía preventiva la acosaron vehicularmente sin justificación legal. La SSC confirmó la identificación de los agentes y abrió un expediente disciplinario por posibles faltas al régimen de responsabilidad administrativa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:26 AM.
En México y editada el 22/09/2026 08:29 AM.