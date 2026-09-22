Expertos advierten que la prohibición de vapeadores en México impulsa el mercado negro

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La académica Guadalupe Ponciano señala que los dispositivos electrónicos son una puerta de entrada al tabaquismo convencional para los jóvenes. Organizaciones civiles alertan que la prohibición constitucional ha fortalecido el contrabando sin control sanitario, beneficiando al crimen organizado y eliminando ingresos fiscales, mientras millones de usuarios regresan al cigarro tradicional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 09:08 AM.
En México y editada el 22/09/2026 09:13 AM.