Huracán Polo se intensifica rápidamente y podría alcanzar categoría 5

...

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el huracán Polo alcanzará vientos de 280 km/h este martes, convirtiéndose en un ciclón de máxima intensidad. Las autoridades han suspendido clases en zonas costeras de Guerrero y emitido alertas por lluvias torrenciales y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:40 AM.
En México y editada el 22/09/2026 08:43 AM.