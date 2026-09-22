Huracán Polo se intensifica rápidamente y podría alcanzar categoría 5

El huracán Polo experimenta una intensificación acelerada sin precedentes en las últimas horas. De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema podría convertirse en un huracán de categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, a las 12:00 horas de este martes 22 de septiembre.Actualmente, Polo se localiza a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, presentando vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h. Sin embargo, la proyección indica un salto dramático en su potencia: se estima que para el mediodía del martes alcance vientos de 280 km/h con rachas de 345 km/h, ubicándose a 305 kilómetros al sur-suroeste de Tecpan de Galeana. Este pico de intensidad llegaría tras un incremento de 185 km/h en sus vientos en tan solo 36 horas; el domingo 20 de septiembre, Polo era apenas una tormenta tropical con vientos de 55 km/h.La trayectoria proyectada mantiene al huracán en categoría 5 durante la medianoche del miércoles 23 y hasta el mediodía del mismo día, antes de comenzar un lento descenso a categoría 4 para el jueves 24 y categoría 3 para el domingo 27, mientras se aleja progresivamente de las costas mexicanas hacia el oeste-noroeste.Ante la magnitud de la amenaza, las autoridades educativas de Guerrero suspendieron clases desde el martes en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, una medida preventiva tomada incluso cuando el sistema transitaba aún por categorías inferiores. La Conagua ha establecido una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana hasta Manzanillo, Colima.Los efectos secundarios del ciclón ya se dejan sentir y se esperan más intensos: