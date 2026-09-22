Secretaría de Anticorrupción reporta ahorro de 83.8 mil millones de pesos

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, informó este martes 22 de septiembre que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado un ahorro acumulado de 83.8 mil millones de pesos en lo que va del sexenio. Durante su participación en la conferencia "Mañanera del pueblo", la funcionaria detalló que esta cifra es resultado de una estrategia enfocada en la prevención de irregularidades, la optimización de compras gubernamentales y la aplicación estricta de sanciones.El reporte destaca una aceleración notable en los resultados: mientras en el primer año se ahorraron 13,800 millones de pesos, en el segundo la cifra ascendió a 70,000 millones. Este total se desglosa en cuatro mecanismos principales: