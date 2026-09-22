Secretaría de Anticorrupción reporta ahorro de 83.8 mil millones de pesos

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La titular de la dependencia presentó su informe de dos años de gestión, destacando un incremento significativo en el ahorro durante el segundo año gracias a estrategias como subastas inversas y vigilancia contractual. Además, detalló casos emblemáticos de corrupción en instituciones como la extinta Policía Federal y el ISSSTE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 10:05 AM.
En México y editada el 22/09/2026 10:09 AM.