Claudia Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

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La presidenta mexicana argumentó que el documento no distingue entre desaparición forzada estatal y casos relacionados con el crimen organizado. Destacó que su administración ha localizado al 65% de las personas reportadas como desaparecidas y criticó la comparación histórica con la guerra sucia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 11:25 AM.
En México y editada el 23/09/2026 11:29 AM.