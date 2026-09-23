Claudia Sheinbaum responde a Trump tras llamar a México "epicentro" de la violencia de los cárteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes a las duras declaraciones pronunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras calificar a México como el "epicentro de la violencia de los cárteles" y señalar que comparte una frontera de más de 3,000 kilómetros con un territorio supuestamente controlado por el crimen organizado, Trump generó una reacción diplomática que Sheinbaum manejó con cautela e ironía.Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que su gobierno toma solo "una parte" de la declaración de Trump, ignorando los señalamientos más agresivos para centrarse en los aspectos constructivos. "Él dijo también que tenemos una buena relación, que México combate a los cárteles y que estamos avanzando", señaló Sheinbaum. Cuando un reportero le preguntó cómo respondería a la acusación de ser el epicentro de la violencia, la presidenta optó por no contraatacar directamente, aunque dejó entrever su postura con un comentario sarcástico que provocó risas entre los presentes: prefirió no devolver la acusación hacia el vecino del norte precisamente "porque tenemos buena relación con el presidente Trump".Sheinbaum enfatizó que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación bilateral y no en la confrontación pública. "Vamos avanzando", afirmó, destacando los resultados operativos conjuntos. No obstante, esta respuesta se alinea con posiciones previas de su administración. Apenas días antes, el 17 de septiembre, la presidenta había respondido a un documento enviado por Trump al Congreso estadounidense, en el que exigía a México "exponer, arrestar y procesar" a funcionarios corruptos. En esa ocasión, Sheinbaum fue más directa al afirmar que México "no necesita que lo juzguen desde afuera" y cuestionó la falta de acciones contundentes de EE. UU. contra los distribuidores de drogas y el lavado de dinero dentro de su propio territorio.Además, la mandataria reiteró dos puntos clave de su doctrina de seguridad: