Claudia Sheinbaum responde a Trump tras llamar a México "epicentro" de la violencia de los cárteles

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La presidenta mexicana minimizó las declaraciones del mandatario estadounidense mediante un tono irónico, destacando que ambos gobiernos mantienen una relación coordinada. Reiteró su postura sobre la corresponsabilidad en el consumo de drogas y el tráfico de armas desde Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 09:52 AM.
En México y editada el 23/09/2026 10:08 AM.