Guerrero mantiene suspensión de clases este miércoles 23 de septiembre por huracán Polo categoría 5

La Secretaría de Educación de Guerrero informó que este miércoles 23 de septiembre de 2026 continuarán suspendidas las actividades académicas y administrativas en instituciones públicas y privadas de cinco regiones del estado. La medida, que abarca los turnos matutino y vespertino, responde a las condiciones extremas generadas por el huracán Polo, el cual se mantiene como un ciclón de categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano.La suspensión aplica específicamente en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra y Montaña (Alta y Baja). La decisión fue tomada siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. La dependencia solicitó a directores de planteles estar preparados para facilitar el uso de las instalaciones como refugios temporales si así lo requieren las autoridades de protección civil.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Polo se localizaba la tarde del martes 22 de septiembre a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero. El sistema amenaza con vientos máximos sostenidos de hasta 280 km/h, rachas superiores a 300 km/h y oleaje de cinco a seis metros en las costas de Guerrero y Michoacán. Además, se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en la entidad, lo que incrementa el riesgo de deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas.Ante la magnitud de la amenaza, el gobierno federal y estatal han activado protocolos de emergencia. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en Guerrero, Jalisco y Colima bajo el Plan DN-III-E, realizando recorridos de perifoneo en zonas turísticas como la playa Papagayo y el Zócalo de Acapulco para mantener informada a la población. Por su parte, la Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina en fase preventiva en el litoral del Pacífico.Las autoridades educativas reiteraron el llamado a estudiantes, padres de familia y docentes a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de difusión, mientras el huracán continúa su trayectoria paralela a la costa sin tocar tierra directamente, pero afectando severamente la región con su campo de viento y lluvia.