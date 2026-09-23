Guerrero mantiene suspensión de clases este miércoles 23 de septiembre por huracán Polo categoría 5

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La Secretaría de Educación estatal confirmó la continuidad del paro académico y administrativo en cinco regiones debido a la intensidad del ciclón. Las autoridades desplegaron operativos preventivos y prepararon refugios temporales ante el riesgo de inundaciones y deslaves.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 08:38 AM.
En México y editada el 23/09/2026 08:41 AM.