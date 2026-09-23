Semar cierra puertos en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca por huracán Polo

...

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en Fase de Prevención y ordenó el cese de actividades portuarias en cuatro estados del litoral pacífico debido a los vientos fuertes y oleaje elevado. Se recomienda a la comunidad marítima atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 10:13 AM.
En México y editada el 23/09/2026 10:25 AM.