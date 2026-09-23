Semar cierra puertos en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca por huracán Polo

La Secretaría de Marina (Semar) informó este 23 de septiembre el cierre preventivo de puertos en los estados de Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca ante la proximidad del huracán Polo. Según el comunicado oficial, el ciclón se localizaba aproximadamente a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con una trayectoria hacia el norte. Aunque reportes meteorológicos previos lo ubicaban en categoría 5, la Semar clasificó al sistema como categoría 4 en su aviso, destacando condiciones de lluvias intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.Como Autoridad Marítima Nacional, la dependencia estableció restricciones a la navegación que varían según el puerto y el tipo de embarcación. La Semar explicó que el oleaje elevado representa un riesgo crítico, ya que puede provocar que las embarcaciones se volteen o hundan, mientras que la lluvia intensa y la neblina reducen drásticamente la visibilidad, aumentando la probabilidad de accidentes. Por ello, se exhortó a la comunidad marítima a respetar estrictamente los cierres y a consultar las indicaciones vigentes de cada Capitanía de Puerto antes de realizar cualquier salida, sin que se haya establecido aún una hora específica de reapertura.Además del cierre portuario, la Armada de México mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención. Los mandos navales de zonas adyacentes, como Puerto Vallarta (Jalisco) y San Blas (Nayarit), sostienen reuniones de coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estas juntas tienen como objetivo revisar procedimientos de auxilio, habilitar espacios para posibles albergues y preparar protocolos para el traslado de personas en zonas de riesgo, aunque hasta el momento no se han reportado evacuaciones masivas.Para emergencias en el mar, la Semar puso a disposición el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1). La dependencia recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno a través de los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas y las restricciones de navegación pueden cambiar conforme el huracán avance sobre el litoral del Pacífico mexicano.