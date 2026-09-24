ATDT anuncia lanzamiento de Expediente MX en octubre y construcción de supercomputadora Coatlicue

José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó un balance de los avances tecnológicos del gobierno federal durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum. Como parte de la estrategia de simplificación administrativa, se informó que se han intervenido 4,000 trámites, de los cuales 1,947 han sido eliminados definitivamente.Uno de los anuncios más relevantes fue el lanzamiento previsto para octubre de la plataforma Expediente MX. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos almacenar y acceder a sus documentos oficiales en versión digital desde cualquier dispositivo, agilizando la gestión personal y reduciendo la burocracia en papel. Para soportar la creciente demanda de servicios digitales —que actualmente asciende a dos millones de trámites diarios—, la ATDT ha desarrollado el centro de datos Nube MX.Peña Merino también destacó el éxito de la Plataforma Nacional de Registro Civil, que conecta a todos los registros del país y a la red consular, facilitando la emisión y corrección de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.En el ámbito de infraestructura tecnológica de alto nivel, se anunció que en octubre iniciará la construcción de Coatlicue, que será la supercomputadora más poderosa de América Latina. Con una capacidad de procesamiento de 314 mil billones de operaciones por segundo, estará instalada en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, en la Ciudad de México.Además, la agencia impulsó la creación de una "fábrica de inteligencia artificial" para implementar soluciones públicas innovadoras, tales como: