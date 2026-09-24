ATDT anuncia lanzamiento de Expediente MX en octubre y construcción de supercomputadora Coatlicue

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El titular de la agencia informó que se han eliminado 1,947 trámites federales. La nueva plataforma permitirá a los ciudadanos tener sus documentos oficiales en línea, mientras avanza el proyecto de la supercomputadora más potente de América Latina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 01:23 PM.
En México y editada el 24/09/2026 01:29 PM.