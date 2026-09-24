Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este 24 de septiembre al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional como parte de su visita de Estado. El mandatario surcoreano llegó puntualmente a las 10:00 horas a la sede del Ejecutivo federal para iniciar una agenda oficial que incluye reuniones bilaterales y encuentros con el sector empresarial.Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" de este jueves, la presidenta Sheinbaum detalló que la visita se desarrollará en varias etapas estratégicas. Uno de los objetivos centrales del encuentro es abordar las dudas y expectativas de las empresas extranjeras respecto a los esquemas de financiamiento disponibles en México. “Va a ser una muy buena reunión”, afirmó la mandataria, subrayando la importancia de clarificar estos mecanismos para fortalecer la inversión y la cooperación económica entre ambas naciones.Sheinbaum también aprovechó para destacar el perfil político y humano de su homólogo, describiéndolo como “un hombre muy cercano a la gente”. Recordó que Lee Jae-myung fue elegido tras un periodo complejo marcado por problemas con administraciones anteriores, y que actualmente goza de un amplio respaldo popular en Corea del Sur. Esta cercanía y legitimidad, según la presidenta mexicana, son elementos clave para profundizar el diálogo y la confianza mutua en esta nueva etapa de la relación bilateral.La visita de Estado reafirma el interés de ambos gobiernos por consolidar una alianza estratégica que trascienda lo comercial, integrando dimensiones políticas y sociales. Con Corea del Sur siendo uno de los socios asiáticos más importantes de México en materia tecnológica y manufacturera, este encuentro en Palacio Nacional sienta las bases para renovar compromisos y explorar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.