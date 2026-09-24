Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung en Palacio Nacional

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La mandataria mexicana dio la bienvenida al líder surcoreano en una visita oficial que busca abordar expectativas empresariales y financiamientos. Sheinbaum destacó el perfil cercano a la gente de su homólogo y el respaldo con el que cuenta en su país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 10:34 AM.
En México y editada el 24/09/2026 12:23 PM.