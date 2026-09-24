Lego invertirá 400 millones de dólares en Nuevo León para ampliar su planta y crear 1,300 empleos

El grupo Lego confirmó una inversión de 400 millones de dólares (aproximadamente 8,600 millones de pesos) para ampliar sus operaciones en el estado de Nuevo León. El anuncio fue realizado por Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de la compañía, durante la conferencia matutina de este jueves, donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum.El proyecto contempla la construcción de 62 mil metros cuadrados de nueva infraestructura industrial, que incluirá un edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad. Esta expansión responde al crecimiento global de la marca y a la necesidad de aumentar su capacidad productiva y logística para atender la demanda tanto del mercado nacional como de exportación. Como resultado directo de esta inversión, se prevé la creación de más de 1,300 nuevos empleos en la región.Lego ha operado en Nuevo León desde 2008, periodo en el que ha consolidado una cadena de suministro altamente localizada. Según informó un representante de la empresa, actualmente más del 90% de sus insumos son comprados a proveedores mexicanos. Con la ampliación, la compañía planea incrementar en un 30% su base de proveedores locales, aunque no se especificó cuántas nuevas empresas se integrarían a la cadena productiva. Sánchez Moya atribuyó la decisión de seguir invirtiendo en México a tres factores clave: talento calificado, infraestructura logística robusta y un entorno manufacturero estable.Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio como una muestra de confianza internacional en México. Además, aprovechó la ocasión para destacar la importancia de los juegos de construcción en el desarrollo psicomotor y cognitivo de niñas, niños y adolescentes. En el contexto de las recientes restricciones al uso de celulares en las escuelas impulsadas por los 32 secretarios de Educación del país, Sheinbaum señaló que juguetes como Lego fomentan la creatividad y deben complementar el rescate de juegos tradicionales como el trompo, el yoyó y la lotería.Aunque se detallaron los montos de inversión, la superficie y la generación de empleos, la compañía no precisó una fecha exacta para la conclusión de las obras ni un calendario específico de contratación. No obstante, el mensaje central fue claro: esta expansión no es un proyecto aislado, sino "el siguiente capítulo" de una historia de crecimiento de casi dos décadas en el norte de México.