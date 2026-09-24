Lego invertirá 400 millones de dólares en Nuevo León para ampliar su planta y crear 1,300 empleos

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La compañía danesa anunció una expansión significativa de su infraestructura industrial en México, incluyendo un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado. La presidenta destacó la confianza en el país y vinculó los juguetes de construcción con la creatividad frente al uso excesivo de celulares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 08:53 AM.
En México y editada el 24/09/2026 08:56 AM.