México contratará nuevo satélite geoestacionario con capacidad de 250 Gbps

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El gobierno planea adquirir una nueva plataforma satelital que multiplicará por más de 40 la capacidad actual de transmisión de datos. El proyecto, con lanzamiento previsto para 2030, incluye también el desarrollo de satélites de observación con tecnología mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 10:27 AM.
En México y editada el 24/09/2026 10:34 AM.