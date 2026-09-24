Senado aprueba en comisiones reforma para exigir nacionalidad mexicana única a candidatos

...

Las comisiones unidas del Senado dieron luz verde al dictamen que prohíbe la doble nacionalidad para aspirantes a cargos ejecutivos. La medida, que entra en vigor para el proceso electoral de 2028, genera debate por su impacto en mexicanos residentes en el extranjero y posibles conflictos con tratados internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 08:15 AM.
En México y editada el 24/09/2026 08:18 AM.