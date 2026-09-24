Sheinbaum y Ebrard defienden reforma a Ley de Propiedad Industrial: buscan agilizar trámites

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La presidenta aclaró que las sanciones por uso de imágenes oficiales solo aplican a fines comerciales, no a la prensa o sátira. El secretario de Economía destacó que la reforma reducirá los tiempos de trámite hasta en un 35% para fomentar la innovación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 01:29 PM.
En México y editada el 24/09/2026 01:38 PM.