Sheinbaum presenta Ley de Economía Digital: apunta a reducir el efectivo y combatir la corrupción

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La iniciativa busca que el 50% de los pagos sean digitales para 2027. Faculta a Hacienda a designar sectores "cero efectivo", comenzando por casetas y gasolineras, y permite abrir cuentas bancarias remotas de hasta 130 mil pesos usando la CURP Digital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 11:10 AM.
En México y editada el 24/09/2026 11:18 AM.