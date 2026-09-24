Sheinbaum presenta Ley de Economía Digital: apunta a reducir el efectivo y combatir la corrupción

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó formalmente la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca modernizar el sistema financiero mexicano, agilizar trámites y, según la mandataria, combatir la corrupción al ampliar la trazabilidad de los recursos. La iniciativa, enviada previamente junto con el Paquete Económico 2027, se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.El eje central de la estrategia es potenciar el uso del sistema de pagos del Banco de México, CoDi (Cobro Digital), mediante códigos QR. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), estableció como meta conservadora que para 2027 el 50% de las transacciones se realicen a través de canales digitales. Este objetivo enfrenta el reto de cambiar hábitos arraigados, ya que actualmente el 85% de las operaciones menores a 500 pesos en México siguen efectuándose en efectivo.Entre las medidas más destacadas de la ley se encuentran: