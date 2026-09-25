FGR investiga a empresa tras decomiso histórico de 59 millones de litros en Guanajuato

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El aseguramiento de hidrocarburos en San José Iturbide es el más grande de la historia reciente de México. La Fiscalía General de la República revisa la documentación de la empresa para determinar si hubo irregularidades, tras destituir al delegado estatal por anomalías en el manejo inicial del caso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 10:30 AM.
En México y editada el 25/09/2026 10:33 AM.