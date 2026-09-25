FGR investiga a empresa tras decomiso histórico de 59 millones de litros en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación profunda contra Gas Natural del Noreste, empresa vinculada al mayor decomiso de combustible en la historia reciente de México: 59 millones de litros asegurados en un predio de San José Iturbide, Guanajuato, el pasado 17 de septiembre. Durante una conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las autoridades continúan verificando los permisos y la legalidad de las operaciones de la compañía.El operativo, que derivó en la destitución del entonces delegado estatal de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala, comenzó con la detención de un chofer el 3 de julio en San Luis de la Paz, quien no pudo acreditar la procedencia de 33 mil litros de diésel. Esta pista llevó a tres órdenes de cateo, culminando en el hallazgo masivo en la comunidad de La Fragua, donde se aseguraron diez tanques de almacenamiento y unidades de carga con: