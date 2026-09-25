Hallan sin vida a Rubén Curiel Tejeda, coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción de Puebl

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El funcionario fue encontrado en el estacionamiento del complejo gubernamental con una herida de arma de fuego. Las autoridades investigan el caso y, aunque los primeros indicios apuntan a una muerte autoinfligida, se aguarda la confirmación oficial mediante peritajes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 02:06 PM.
En México y editada el 25/09/2026 02:08 PM.