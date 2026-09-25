Hallan sin vida a Rubén Curiel Tejeda, coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción de Puebl

Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Puebla, fue localizado sin vida este día en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl. El hallazgo ocurrió después de que trabajadores del complejo reportaran una presunta detonación de arma de fuego y solicitaran apoyo de emergencia.Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el funcionario ya no presentaba signos vitales y observaron preliminarmente una herida producida por proyectil de arma de fuego. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llegaron al sitio para iniciar las diligencias ministeriales correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo. El acceso a la zona fue restringido para permitir la recolección de indicios por parte de los peritos.La FGE de Puebla expresó sus condolencias a familiares y cercanos de Curiel Tejeda e informó que, aunque los primeros indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada tras agotar todas las actuaciones periciales y ministeriales necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.Trayectoria profesionalCuriel Tejeda contaba con una amplia trayectoria en instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y combate a la corrupción. Entre sus cargos más recientes destacan: