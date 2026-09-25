Huracán Polo, categoría 5, se acerca a Baja California Sur y Sonora con lluvias intensas y oleaje

El Huracán Polo se mantiene este viernes 25 de septiembre como un sistema de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en una amenaza significativa para la península de Baja California y el noroeste de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se localizaba a 470 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, registrando vientos sostenidos de 285 km/h y rachas superiores a los 350 km/h.Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, informó que el huracán avanzará hacia el oeste a 19 km/h, cambiando gradualmente su dirección hacia el noroeste y luego al norte, siguiendo una trayectoria paralela a las costas occidentales del país. Se espera que durante el fin de semana comience a acercarse a Baja California Sur, donde se pronostica que llegue el lunes 28 de septiembre. Posteriormente, el sistema se dirigiría hacia Sonora.Aunque la proyección actual no indica un impacto directo del ojo del huracán en tierra firme, las autoridades advierten que Polo podría llegar a la península con intensidad de categoría 1 o 2, tras haber perdido fuerza progresivamente en su desplazamiento mar adentro. Sin embargo, los efectos periféricos serán considerables: