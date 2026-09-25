Huracán Polo, categoría 5, se acerca a Baja California Sur y Sonora con lluvias intensas y oleaje

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El ciclón mantiene vientos sostenidos de 285 km/h y se desplaza hacia el noroeste. Aunque se prevé que pierda fuerza antes de tocar tierra, las autoridades alertan por efectos adversos en el occidente y noroeste del país durante el fin de semana y principios de la próxima semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 12:55 PM.
En México y editada el 25/09/2026 12:57 PM.