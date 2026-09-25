IMSS mantiene cerrada la UCIN del HGZ No. 1 en Durango tras cinco fallecimientos; espera resultados

l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este 24 de septiembre sobre los avances en la investigación de los cinco fallecimientos de recién nacidos registrados recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Durango. Como parte de las medidas de contención y seguimiento, la unidad permanece cerrada a nuevos ingresos mientras continúan las investigaciones epidemiológicas y ministeriales.Según una tarjeta informativa emitida por el organismo, ya concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes correspondientes a los bebés que compartieron la unidad. Las muestras recolectadas fueron enviadas a la Ciudad de México para realizar la secuenciación genética de la bacteria Klebsiella pneumoniae, detectada en los casos bajo investigación. Este análisis tiene como objetivo determinar las características genéticas específicas del patógeno para establecer su posible relación con los decesos. El IMSS aseguró que dará a conocer estos resultados tan pronto como estén disponibles.Hasta el momento, los cultivos ambientales realizados dentro de las instalaciones de la UCIN no han reportado la presencia de Klebsiella pneumoniae, y no se han presentado nuevos casos asociados desde que se activó la alerta. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica se mantiene de forma permanente.En el ámbito legal, el IMSS confirmó que está atendiendo los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de una denuncia presentada por los hechos. La institución garantizó su colaboración con "plena apertura y transparencia" para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias que rodean las muertes. Estas acciones legales avanzan de manera paralela a los estudios de laboratorio.Adicionalmente, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Marengo, mantiene un canal de atención personalizada para las familias afectadas, buscando brindar acompañamiento y comunicación constante durante este proceso. La prioridad inmediata sigue siendo obtener los resultados de la secuenciación genética para definir con precisión el origen y comportamiento de la infección.