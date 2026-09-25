IMSS mantiene cerrada la UCIN del HGZ No. 1 en Durango tras cinco fallecimientos; espera resultados

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El instituto concluyó el periodo de observación de cultivos pendientes y envió muestras a la Ciudad de México para analizar las características genéticas de la bacteria. La unidad permanece sin nuevos ingresos mientras la Fiscalía investiga los hechos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 09:28 AM.
En México y editada el 25/09/2026 09:33 AM.