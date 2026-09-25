Samuel Adrián González regresa a Monterrey tras 10 días de detención en Colombia por su documental

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El creador de contenido fue liberado después de cumplir una orden de arresto por no retirar su reportaje "Colombia: Fábrica de niños trans". Su caso reactivó el debate regional sobre los tratamientos de afirmación de género en menores y llevó al presidente colombiano a pedir regulación al Congreso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 10:54 AM.
En México y editada el 25/09/2026 11:16 AM.