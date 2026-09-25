Samuel Adrián González regresa a Monterrey tras 10 días de detención en Colombia por su documental

El creador de contenido regiomontano Samuel Adrián González ha regresado a Monterrey después de permanecer 10 días privado de la libertad en Colombia. González, de 33 años, fue detenido el 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá debido a una orden de arresto vigente por desacato. La medida judicial derivó de un proceso por incumplir una resolución de tutela que le exigía retirar de internet su polémico documental "Colombia: Fábrica de niños trans".El documental, publicado en mayo y con más de 4.5 millones de vistas en YouTube, cuestiona los procedimientos médicos de afirmación de género en menores de edad en el país sudamericano. A través de entrevistas y grabaciones, la pieza presenta testimonios de jóvenes que señalan irregularidades en los procesos o expresan arrepentimiento por haber iniciado tratamientos de transición. Aunque el material sigue disponible en la plataforma, ahora incluye una advertencia sobre las presiones legales y modificaciones realizadas para evitar su bloqueo total.La detención de González encendió un intenso debate en Latinoamérica sobre los límites de la libertad de expresión frente a los derechos de la comunidad LGBT y la protección de la infancia. La controversia llegó hasta la presidencia de Colombia: Abelardo de la Espriella se pronunció en redes sociales, haciendo un llamado al Congreso para establecer límites y prohibiciones claras respecto a estas prácticas en niños y jóvenes, lo que refleja la polarización del tema en la región.Tras su liberación, los creadores del documental aseguraron que su lucha continúa para evitar que, según su perspectiva, "ningún niño latinoamericano sea blanco de la agenda ideológica de género". El caso de Samuel Adrián González se ha convertido en un referente para discutir hasta dónde pueden llegar las plataformas digitales y los sistemas judiciales en la moderación de contenidos sensibles y controvertidos.