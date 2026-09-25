SSPC reporta más de 6,500 detenciones y 13 toneladas de droga aseguradas en Tabasco

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El secretario de Seguridad informó que la estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales ha permitido desarticular capacidades criminales. Los homicidios dolosos disminuyeron un 54% en agosto de 2026 comparado con el mismo mes del año anterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 11:41 AM.
En México y editada el 25/09/2026 11:45 AM.