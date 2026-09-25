SSPC reporta más de 6,500 detenciones y 13 toneladas de droga aseguradas en Tabasco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó este viernes los resultados de la estrategia de seguridad implementada en Tabasco durante La Mañanera del Pueblo. En compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que las acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales han derivado en la detención de más de 6,500 personas y el aseguramiento de 13 toneladas de droga desde el inicio de la actual administración.Harfuch explicó que el reforzamiento de labores de inteligencia e investigación busca identificar a generadores de violencia y afectar directamente las capacidades operativas de los grupos delictivos. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de septiembre de 2026, además de las detenciones, se aseguraron: