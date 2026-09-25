TikTok integra la Línea de las Mujeres 079 para atender casos de violencia de género en México

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La plataforma desplegará automáticamente una tarjeta de ayuda con el mensaje "Te queremos ayudar" cuando los usuarios busquen términos sensibles como "feminicidio" o "acoso sexual". Esta medida forma parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 09:54 AM.
En México y editada el 25/09/2026 09:57 AM.