TikTok integra la Línea de las Mujeres 079 para atender casos de violencia de género en México

La Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la red social TikTok, anunció la incorporación de la Línea de las Mujeres 079 (opción 1) como una herramienta directa de apoyo dentro de la plataforma. Esta iniciativa busca facilitar la atención inmediata y la orientación especializada a mujeres que se encuentran en situación de riesgo o que han sido víctimas de violencia en entornos virtuales.Según el comunicado oficial, esta acción deriva del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, impulsado por el gobierno de México. El mecanismo funciona de la siguiente manera: cuando una usuaria realice búsquedas relacionadas con términos sensibles como “feminicidio”, “violencia de género” o “acoso sexual”, TikTok desplegará automáticamente una tarjeta informativa con la leyenda “Te queremos ayudar”.Al interactuar con este recurso, las usuarias podrán acceder de manera directa al servicio telefónico 079, opción 1, el cual está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. A través de esta línea, recibirán: