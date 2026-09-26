Canciller Roberto Velasco anuncia en la ONU reducción del 51% en homicidios dolosos en México

El canciller de México, Roberto Velasco, compareció este viernes 25 de septiembre ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde presumió los avances significativos en materia de seguridad pública logrados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su discurso, Velasco reportó una caída del 51% en los homicidios dolosos en un periodo de 22 meses, tomando como referencia los datos hasta julio de 2026.El funcionario atribuyó este hito a una estrategia de seguridad entendida desde una "perspectiva integral", alejada de la lógica bélica. "Este hito no se alcanzó con la lógica de la guerra, ni renunciando a los derechos humanos, ni haciendo de la fuerza la única respuesta", declaró Velasco, marcando una clara distinción con administraciones anteriores que priorizaron el uso directo de la fuerza militar contra el crimen organizado.Los pilares de esta estrategia, según detalló el canciller, incluyen: