Canciller Roberto Velasco anuncia en la ONU reducción del 51% en homicidios dolosos en México

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El titular de la SRE presentó ante la Asamblea General los resultados de la estrategia integral de seguridad. Destacó que la paz se construye con justicia social e inteligencia, rechazando enfoques punitivos o de "guerra".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 07:00 AM.
En México y editada el 26/09/2026 07:02 AM.