Director del IMSS, Zoé Robledo, ofrece disculpas a familias por fallecimiento de recién nacidos

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El titular del instituto se reunió con cuatro de las cinco familias afectadas y reconoció la necesidad de pedir perdón. Se comprometió a realizar una investigación independiente, brindar apoyo integral y evitar que tragedias similares se repitan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 06:02 AM.
En México y editada el 26/09/2026 06:05 AM.