Director del IMSS, Zoé Robledo, ofrece disculpas a familias por fallecimiento de recién nacidos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ofreció este viernes disculpas personales a las familias de los cinco recién nacidos que fallecieron recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Durango. La reunión, confirmada por el abogado de los padres, Fermín Fernando Flores Ayala, marcó un punto de inflexión en la atención institucional al caso, ya que, según señaló el representante legal, "fue la primera vez que recibieron la disculpa que necesitaban".De las cinco familias involucradas, cuatro participaron en el encuentro con el funcionario federal. El abogado destacó que la actitud de Robledo fue valorada positivamente, generando mayor tranquilidad entre los afectados. "Ninguna persona les había pedido perdón... nos dieron la disculpa que necesitábamos", relató Flores Ayala, citando a uno de los padres presentes.Compromisos adquiridos por el IMSS:Durante la reunión, el director del IMSS asumió varios compromisos para atender la crisis y prevenir futuros incidentes: