Guardia Nacional activa Plan DN-III-E en Baja California Sur ante avance del huracán Polo

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Las autoridades federales desplegaron personal y equipos en fase preventiva para auxiliar a la población. El ciclón categoría 5 también mantiene en alerta a Sinaloa y Sonora por lluvias intensas y oleaje peligroso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 06:05 AM.
En México y editada el 26/09/2026 06:09 AM.