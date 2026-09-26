Guardia Nacional activa Plan DN-III-E en Baja California Sur ante avance del huracán Polo

La Guardia Nacional activó este viernes el Plan DN-III-E en fase preventiva en Baja California Sur, como medida de anticipación ante la aproximación del huracán Polo. El despliegue, realizado en coordinación con el Ejército Mexicano y las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, tiene como objetivo preparar recursos humanos, vehículos y equipos especializados para responder ante una posible emergencia derivada del fenómeno meteorológico.De acuerdo con la información oficial, esta activación no indica que ya exista una emergencia generalizada, sino que permite mantener listos los insumos necesarios para tareas de auxilio, como el traslado de personas a refugios temporales, labores de búsqueda y rescate, y vigilancia en zonas de riesgo. Personal de la Guardia Nacional realiza recorridos preventivos en los municipios más vulnerables para identificar situaciones críticas y exhortar a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades.El contexto meteorológico justifica la alta alerta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que Polo alcanzó nuevamente la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, generando condiciones adversas de lluvia, viento y oleaje elevado. Para este 25 de septiembre, se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes no solo en Baja California Sur, sino también en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.Por ello, la Guardia Nacional informó que su personal en Sinaloa y Sonora también permanece en alerta permanente. La prioridad durante esta etapa es reducir riesgos antes de que las condiciones climáticas compliquen las operaciones de respuesta. Las autoridades insisten en la importancia de que la población consulte únicamente fuentes oficiales y esté preparada para acudir a refugios si así se le indica, especialmente en comunidades cercanas a la costa donde el oleaje y los vientos representan un peligro inminente.