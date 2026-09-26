Inicia construcción de la desaladora de Rosarito, la más grande de América Latina

Este viernes 25 de septiembre dio inicio formal la construcción de la Desaladora de Rosarito en Baja California, tras la colocación de la primera piedra por parte del Gobierno de México. El proyecto, catalogado como histórico para el futuro hídrico de la región, se integra al Plan Nacional Hídrico y está diseñado para convertirse en la planta desalinizadora más grande y moderna de América Latina.La infraestructura contará con una capacidad de procesamiento de más de 2,000 litros de agua por segundo, lo que permitirá incrementar hasta en un 45% la disponibilidad de agua potable en la zona. Este aumento es crucial para atender el déficit de suministro provocado por el crecimiento demográfico en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.Inversión y financiamientoEl costo total del proyecto supera los 15 mil millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: