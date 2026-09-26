Inicia construcción de la desaladora de Rosarito, la más grande de América Latina

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La obra, con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos, tendrá capacidad para procesar más de 2 mil litros de agua por segundo. Se espera su conclusión en 2029 para abastecer a Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 07:20 AM.
En México y editada el 26/09/2026 07:27 AM.