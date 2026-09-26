Sheinbaum aclara: Ley de Economía Digital no prohíbe el efectivo, busca transición gradual

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este viernes 25 de septiembre, desde Palacio Nacional, que la propuesta denominada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no tiene como objetivo prohibir el uso de efectivo en los 32 estados de la República Mexicana. Durante su conferencia matutina, la mandataria enfatizó que la iniciativa, ya enviada al Congreso dentro del Paquete Económico 2027, busca "facilitar el uso de la tecnología" y reducir de manera gradual la dependencia del dinero físico.Objetivos y estrategia inicialLa meta pública establecida es que los pagos digitales, impulsados principalmente por la plataforma CoDi (Cobro Digital) de Banco de México (Banxico), alcancen el 50% de las operaciones durante el próximo año. La estrategia se fundamenta en razones fiscales, de seguridad pública (disminución de delitos asociados al manejo de efectivo) y de eficiencia en la recaudación.Para iniciar esta transición, el gobierno ha identificado dos sectores clave debido a sus altos flujos diarios de dinero: