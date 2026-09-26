Sheinbaum aclara: Ley de Economía Digital no prohíbe el efectivo, busca transición gradual

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La presidenta explicó que la iniciativa enviada al Congreso como parte del Paquete Económico 2027 pretende reducir la dependencia del billete y moneda por razones de seguridad y recaudación, iniciando en sectores estratégicos como gasolineras y autopistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 07:11 AM.
En México y editada el 26/09/2026 07:16 AM.