Morena designa nuevos coordinadores de la Transformación en siete estados; Sheinbaum exige unidad

La dirigencia nacional de Morena anunció este lunes 28 de septiembre la designación de un nuevo grupo de perfiles para encabezar la coordinación en defensa de la transformación y la soberanía nacional en siete estados: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. El evento, celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México, fue encabezado por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.Enfoque en San Luis PotosíDurante la conferencia, se destacó el nombramiento de Elí César Cervantes Rojas como coordinador de la Transformación en San Luis Potosí, entidad donde se confirmó que el PVEM y el PT no irán en coalición con Morena. Cervantes, reconocido por Montiel como un militante fundador del partido junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no se inscribió en la contienda interna, pero está listo para servir: “Donde se requiera mi colaboración, lo haré con gusto, como señaló Andrés Manuel López Obrador: ‘ya no nos pertenecemos’”. Llamado a la unidad de la presidentaEn el marco de estos nombramientos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un enérgico llamado a la cohesión partidista. Consideró que es natural que existan inconformidades entre algunos aspirantes tras los resultados de las encuestas internas, pero instó a respetar los procedimientos establecidos y a privilegiar la unidad sobre los intereses personales. “Morena cuenta con un mecanismo definido para resolver las candidaturas mediante encuestas”, recordó la mandataria, subrayando que las diferencias de opinión no deben fracturar el proyecto.Preparativos para las elecciones de 2027Estos nombramientos forman parte de la estrategia de Morena de cara a las elecciones gubernamentales de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas en el país. Hasta el momento, el partido ha definido los perfiles coordinadores en 10 de esas entidades. Para garantizar la solidez de estos equipos, la dirigencia ha establecido requisitos claros para los aspirantes: contar con una trayectoria positiva, tener un vínculo comprobado con el proyecto de la 4T, no ostentar procesos judiciales y, en el caso de los servidores públicos, separarse de sus cargos para dedicarse de lleno a las tareas organizativas. Con estos movimientos, Morena busca blindar su estructura territorial y asegurar la defensa de su proyecto político en las regiones estratégicas del país.