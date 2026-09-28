Morena designa nuevos coordinadores de la Transformación en siete estados; Sheinbaum exige unidad

...

El partido oficialista presentó a los encargados de defender el proyecto en entidades clave como San Luis Potosí, Nuevo León y Sonora. La presidenta hizo un llamado a respetar los métodos de selección y priorizar la cohesión de cara a los comicios gubernamentales de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 11:04 AM.
En México y editada el 28/09/2026 11:11 AM.