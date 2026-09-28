Sedena despliega 100 elementos de Fuerzas Especiales a Mazatlán para reforzar seguridad en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el envío de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Mazatlán, Sinaloa, como parte de las acciones permanentes del Gobierno federal para fortalecer la paz y la seguridad en la entidad. El traslado operativo se realizó el domingo 27 de septiembre de 2026, partiendo desde la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing B-738 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.Al llegar, los efectivos se integraron a la Novena Zona Militar para realizar tareas de patrullaje constante, reconocimientos terrestres y establecimiento de medidas disuasivas en la zona conurbada del municipio. La Sedena precisó que estas operaciones se ejecutarán con estricto apego al marco jurídico vigente, incluyendo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con total respeto a los derechos humanos. El objetivo central es coordinarse con autoridades municipales, estatales y federales para generar condiciones de seguridad para la población y contribuir a la desarticulación de organizaciones delictivas, priorizando la captura de líderes criminales y generadores de violencia.Este despliegue no es un hecho aislado, sino que se suma a una estrategia de ampliación de presencia federal en Sinaloa iniciada a mediados de mes: