Sedena despliega 100 elementos de Fuerzas Especiales a Mazatlán para reforzar seguridad en Sinaloa

...

El contingente arribó desde Santa Lucía a bordo de un avión de la FAM y se integrará a la Novena Zona Militar. Esta acción forma parte de un refuerzo mayor que suma miles de efectivos federales en la entidad para combatir la violencia y desarticular organizaciones delictivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 08:43 AM.
En México y editada el 28/09/2026 08:47 AM.