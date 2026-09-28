Sheinbaum cuestiona la inacción de la ONU ante conflictos globales y pide reforma del organismo

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La presidenta señaló que el organismo está rebasado por crisis como las de Palestina e Irán. México aún no define su respaldo para la Secretaría General tras el retiro de Bachelet y espera conocer a los candidatos finales antes de emitir un voto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:36 AM.
En México y editada el 28/09/2026 09:42 AM.