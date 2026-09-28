Sheinbaum cuestiona la inacción de la ONU ante conflictos globales y pide reforma del organismo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó este lunes 28 de septiembre una crítica directa al desempeño actual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuestionando su falta de respuesta efectiva ante conflictos críticos como los de Ucrania, Palestina e Irán. Durante su conferencia matutina, la mandataria planteó la necesidad de que el organismo sea “más ágil” y afirmó que, más allá de otorgar asientos permanentes en el Consejo de Seguridad a regiones como América Latina o África, lo urgente es una reforma estructural profunda.“¿Dónde están Naciones Unidas?”, preguntó Sheinbaum al referirse a la parálisis del ente internacional frente a guerras activas y bloqueos económicos. Sus declaraciones respaldan la postura expresada días antes por el canciller Roberto Velasco en la 81.ª Asamblea General, donde destacó que el sistema actual concentra demasiado poder en cinco países con derecho de veto, limitando la capacidad de acción colectiva. El secretario general, António Guterres, reconoció recientemente las contribuciones de México al proceso de reforma conocido como ONU80.Incertidumbre sobre la sucesión en la ONURespecto a la elección del próximo Secretario General, cuyo mandato inicia tras la salida de Guterres el 31 de diciembre, Sheinbaum confirmó que México aún no define a qué aspirante respaldará. Recordó que su gobierno apoyaba inicialmente a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien se retiró de la contienda el 19 de septiembre tras obtener solo un voto favorable y 11 en contra en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad.Actualmente, según fuentes diplomáticas, la costarricense Rebeca Grynspan lidera las preferencias con nueve votos a favor, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa cuenta con tres apoyos. Para ser designado, un candidato necesita al menos nueve votos en el Consejo de 15 miembros y ningún veto de los cinco miembros permanentes, antes de pasar a la aprobación de la Asamblea General.Sheinbaum reiteró que México esperará a conocer a los aspirantes que lleguen a la etapa final del proceso para definir su posición, manteniendo una postura prudente mientras aboga por un multilateralismo más democrático y eficaz.