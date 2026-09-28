Sheinbaum explica traslado terrestre de Ernesto Ruffo: "Se siguió la orden del juez"

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La presidenta aclaró que el recorrido de más de 40 horas por tierra obedeció a una determinación judicial. La hija del exgobernador expresó su indignación por la decisión y la falta de comunicación oficial durante el trayecto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:33 AM.
En México y editada el 28/09/2026 09:36 AM.