Sheinbaum explica traslado terrestre de Ernesto Ruffo: "Se siguió la orden del juez"

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las críticas generadas por el traslado terrestre de Ernesto Ruffo Appel desde el penal de El Altiplano hasta su domicilio en Ensenada, Baja California. Durante La Mañanera, la mandataria explicó que, tras consultar con su gabinete, se confirmó que el procedimiento por vía terrestre fue ejecutado estrictamente bajo la orden del juez que concedió al exgobernador la prisión preventiva domiciliaria.Sheinbaum detalló que cuestionó la duración del viaje, que tomó aproximadamente 40 horas, pero recibió como respuesta que este tipo de traslados suelen realizarse por tierra cuando así lo determina la autoridad judicial, salvo que existan riesgos adicionales que justifiquen otro mecanismo. "Me dijeron que se siguió la orden del juez. Eso es, esa fue la contestación que me dieron", declaró la presidenta, añadiendo que la defensa de Ruffo supuestamente estuvo de acuerdo con la modalidad, aunque aclaró que esta información proviene de su equipo y no de una verificación directa.Indignación familiar y detalles del viajePor su parte, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, expresó su profundo malestar con la decisión. En entrevista con Azucena Uresti, reveló que se enteró de que el retorno sería por tierra a través de un teniente de la Guardia Nacional, lo que le generó angustia durante 48 horas sin tener certeza del paradero de su padre. "Estamos indignados por esta terrible decisión... Si se lo llevaron en avión toda esta faramalla, no entiendo por qué lo regresaron vía terrestre", señaló Verónica, quien advirtió que evaluarán los siguientes pasos legales.Ernesto Ruffo, quien llegó exhausto a Ensenada tras permanecer esposado y sin dormir durante el trayecto en convoy de la Guardia Nacional, confirmó que los elementos le indicaron que los regresos desde El Altiplano se hacen tradicionalmente por tierra, a pesar del alto costo logístico y de recursos que implica cruzar varios estados hasta la península.Ruffo Appel permaneció 72 días en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 después de su detención el 16 de julio, vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Cabe destacar que el cambio a prisión preventiva domiciliaria, autorizado el 25 de septiembre, no implica el cierre del caso ni una declaración de inocencia, sino únicamente un cambio en el lugar donde cumplirá la medida cautelar mientras continúa el proceso penal en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) podría ofrecer más detalles técnicos sobre las condiciones específicas del operativo.