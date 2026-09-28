Sheinbaum justifica ausencia de padres de Ayotzinapa en presentación del informe

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este lunes por qué los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no fueron convocados a la presentación pública del informe gubernamental sobre el caso. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que las familias ya tienen conocimiento pleno del documento, afirmando que “no hay nada nuevo” frente a lo discutido en sus reuniones previas. “No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos”, sostuvo Sheinbaum ante preguntas de la prensa sobre las quejas de los familiares por la falta de invitación formal al evento.El fin del GIEI y nuevos mecanismos internacionalesUno de los puntos más controversiales abordados fue la solicitud insistente de las familias para el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sheinbaum fue tajante al declarar: “El GIEI ya no existe”, explicando que fue disuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, reveló que cuando su administración solicitó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una valoración sobre qué especialistas podrían apoyar, la decisión fue no reincorporar a los antiguos integrantes, sino designar a nuevos expertos aún por definirse. Aunque existe contacto con algunas personas que pertenecieron al grupo anterior, este se da con “limitaciones”.Contenido del informe y nuevas líneas de investigaciónEl informe, presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, incluye nuevas líneas de investigación basadas en metodologías no utilizadas anteriormente. Estas se centran en: