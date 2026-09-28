Sheinbaum justifica ausencia de padres de Ayotzinapa en presentación del informe

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La presidenta aclaró que no se revelará información nueva a la que las familias no hayan tenido acceso previamente. Confirmó que el GIEI ya no existe y que la ONU designará a nuevos expertos, mientras el gobierno presenta nuevas líneas de investigación basadas en análisis forense y digital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:54 AM.
En México y editada el 28/09/2026 09:59 AM.