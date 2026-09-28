Sheinbaum ordena a Segob atender violencia en la UAEM tras asesinatos de estudiantes

Ante la escalada de violencia que ha cobrado la vida de varios miembros de la comunidad universitaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a establecer contacto inmediato con las autoridades del estado de Morelos y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El objetivo es analizar las causas de esta crisis y diseñar estrategias de prevención efectivas.Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó su preocupación por los "muy lamentables y tristes casos" de estudiantes que han perdido la vida. “Le pedí hoy a la secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad... y también con los estudiantes para ver de qué manera, exactamente qué es lo que está pasando, y de qué manera se puede hacer mayores acciones de prevención”, detalló Sheinbaum.La urgencia de esta intervención federal responde a una serie de eventos recientes y acumulados: