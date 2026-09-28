Sheinbaum ordena a Segob atender violencia en la UAEM tras asesinatos de estudiantes

...

La presidenta instruyó a su gabinete a coordinarse con autoridades estatales y universitarias para prevenir más crímenes. En lo que va del año, cuatro alumnas han sido víctimas de feminicidio y dos alumnos fallecieron en un ataque armado reciente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:46 AM.
En México y editada el 28/09/2026 09:50 AM.