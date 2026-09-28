Sheinbaum ordena a Segob reforzar seguridad en la UAEM tras recientes homicidios de estudiantes

...

La presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación a dialogar con autoridades estatales, universitarias y estudiantes para diseñar nuevas medidas de prevención. La decisión responde al asesinato de dos alumnos en Cuernavaca y de una estudiante española en Cuautla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 11:01 AM.
En México y editada el 28/09/2026 11:04 AM.