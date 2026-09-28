Sheinbaum ordena a Segob reforzar seguridad en la UAEM tras recientes homicidios de estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que su gobierno reforzará la coordinación con las autoridades del estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para revisar y fortalecer las estrategias de prevención y seguridad dirigidas a la comunidad estudiantil. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a establecer comunicación directa con la gobernadora Margarita González, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández y con representantes estudiantiles.El objetivo de este acercamiento es conocer “exactamente qué es lo que está pasando” y determinar qué medidas adicionales pueden implementarse para proteger a los jóvenes, tras una serie de hechos violentos que han conmocionado a la institución.Cadena de crímenes que alerta a la comunidad universitariaEl pronunciamiento federal ocurre en un contexto de alta tensión por la seguridad en la entidad. El 26 de septiembre, dos estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la UAEM perdieron la vida en Cuernavaca en hechos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual fue exigida por la universidad a realizar una indagatoria exhaustiva. A este trágico evento se suma el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de intercambio académico en la UAEM y fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla. Este crimen detonó protestas de estudiantes y docentes, quienes exigieron mayores condiciones de seguridad en los campus y los municipios donde la comunidad universitaria desarrolla sus actividades.Refuerzo de seguridad y atención al delito comúnAnte esta situación, Sheinbaum confirmó que ya existe un refuerzo de seguridad en Morelos, con especial atención en la zona de Cuautla. Su administración mantiene una coordinación estrecha con el gobierno estatal para identificar las áreas que requieren mayor apoyo federal.Respecto a Cuernavaca, la jefa del Ejecutivo señaló que, según los reportes recibidos, los índices de homicidios han mostrado una disminución. Sin embargo, persisten problemas relacionados con delitos del fuero común, como robos, por lo que planteó la necesidad de mantener y profundizar el trabajo conjunto entre las autoridades federales y estatales para garantizar un entorno seguro para la población.