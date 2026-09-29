Alicia Bárcena insta al Congreso a aprobar Ley Ambiental y dar "más dientes" a la justicia ambiental

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión para aprobar la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la inauguración de las audiencias públicas sobre el tema, la funcionaria enfatizó la necesidad de "darle más dientes" a la procuración de justicia ambiental en México.Hacia una economía circular y protección de áreas naturalesBárcena destacó la urgencia de dar plena vigencia a la legislación en materia de economía circular, con el objetivo de transitar de un modelo que desecha a uno que recicla. Puso sobre la mesa una cifra alarmante: México genera 140 mil toneladas de residuos diarios, un volumen equivalente a llenar el Estadio Azteca 10 veces al día. Asimismo, reafirmó el compromiso de su dependencia con el cuidado de las 232 áreas naturales protegidas del país, recordando la existencia de un decreto que prohíbe expresamente la actividad minera en estos espacios para garantizar su conservación.Transformación de la ProfepaUn pilar central de la iniciativa es el fortalecimiento del organismo encargado de hacer cumplir la ley. La titular de la Profepa, Mariana Boy, explicó que el ordenamiento prevé otorgar nuevas herramientas y atribuciones a la institución. Con su nueva denominación de Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, el organismo dejará de tener un rol limitado a vigilar y multar, para pasar a investigar, prevenir y garantizar la reparación del daño causado por delitos ambientales, marcando un cambio sustantivo y no solo cosmético.Respaldos legislativos transversalesLa iniciativa ha recibido un amplio respaldo interinstitucional, subrayando que el cuidado del medio ambiente trasciende las divisiones partidistas: