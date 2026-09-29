Alicia Bárcena insta al Congreso a aprobar Ley Ambiental y dar "más dientes" a la justicia ambiental

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La secretaria de Medio Ambiente urgió al Legislativo a aprobar la iniciativa presidencial para fortalecer la protección ecológica. El proyecto contempla transformar a la Profepa en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, dotándola de facultades para investigar y garantizar la reparación de daños, no solo de multar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 08:23 AM.
En México y editada el 29/09/2026 08:32 AM.