Gobierno federal impulsa el Tren El Bajío: conectará Irapuato, Guadalajara y Querétaro con inversión

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El proyecto ferroviario de 810 kilómetros iniciará su construcción a finales de 2026, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado a unos 30 minutos entre ciudades. Paralelamente, se reportan avances significativos en los trenes México-Pachuca y México-Querétaro, generando más de 60 mil empleos directos en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 08:18 AM.
En México y editada el 29/09/2026 08:22 AM.