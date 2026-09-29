Gobierno federal impulsa el Tren El Bajío: conectará Irapuato, Guadalajara y Querétaro con inversión

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa con la ampliación de la red ferroviaria nacional, destacando el avance del Tren El Bajío. Este ambicioso proyecto, con una extensión total de 810 kilómetros, busca conectar puntos estratégicos de Irapuato (Guanajuato), Guadalajara (Jalisco) y Querétaro, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado y consolidándose como una de las redes ferroviarias más importantes del país.Detalles del Tren El BajíoDe acuerdo con Irma Leticia González Sánchez, directora del Centro de Guanajuato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los trabajos de construcción para el tramo Irapuato-Guadalajara y el tramo Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo (segunda etapa del proyecto) están programados para iniciar a finales de 2026. Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), detalló que el tramo Querétaro-Irapuato cuenta con una inversión de 47 mil millones de pesos y abarca 108 kilómetros de vía, pasando por ciudades clave como Silao, León, San Francisco del Rincón, Tepatitlán y Guadalajara. Actualmente, este segmento registra un avance del 22.26% en obra civil, con nuevas licitaciones en proceso para trabajos complementarios.Impacto en la movilidad y la economíaLas autoridades estiman que esta ruta transportará un promedio de 33 mil pasajeros diarios, logrando tiempos de viaje de aproximadamente 30 minutos entre las ciudades conectadas.Este proyecto forma parte de una red nacional de 2,400 kilómetros de trenes de pasajeros que impulsa la administración federal, la cual destina 750 mil millones de pesos a estas líneas, además de 100 kilómetros para carga en el Tren Maya y el Tren Interoceánico.Avances en otros proyectos ferroviariosEn el reporte federal presentado el 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum también actualizó el estatus de otras rutas: