Gobierno presenta cuatro nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Gobierno federal presentó este 28 de septiembre de 2026 cuatro nuevas líneas de investigación. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán.Estas rutas de indagatoria surgen del reanálisis de documentos, registros telefónicos, testimonios y otros elementos acumulados durante más de una década de investigaciones, con el objetivo de reconstruir los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, identificar responsabilidades y, sobre todo, localizar a los jóvenes.Las cuatro nuevas líneas de investigación