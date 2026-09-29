Gobierno presenta cuatro nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa

...

A 12 años de los hechos, la Segob y la FGR detallaron nuevas rutas de indagatoria basadas en registros telefónicos, irregularidades en funerarias y el SEMEFO de Iguala, y videograbaciones del Tribunal de Justicia de Guerrero. Estas acciones ya derivaron en la detención del exgobernador Ángel Aguirre, aunque los 43 normalistas continúan sin ser localizados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 08:41 AM.
En México y editada el 29/09/2026 08:46 AM.