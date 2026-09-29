Huracán Polo azota Baja California Sur y avanza hacia Sonora; activan Plan DN-III-E

...

El ciclón, que llegó a ser categoría 3, mantiene su trayectoria hacia el norte del país, obligando a las autoridades a reforzar medidas de prevención, activar planes de auxilio y habilitar refugios ante el riesgo de inundaciones y vientos peligrosos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 08:59 AM.
En México y editada el 29/09/2026 09:05 AM.