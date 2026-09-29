Huracán Polo azota Baja California Sur y avanza hacia Sonora; activan Plan DN-III-E

El huracán Polo continúa su avance sobre Baja California Sur y se dirige hacia el norte del país, generando lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado. Durante la noche del 28 de septiembre de 2026, los efectos del fenómeno comenzaron a sentirse con mayor intensidad en la península, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y a solicitar a la población en zonas vulnerables que se traslade a los refugios temporales habilitados.Operativo de protección y Plan DN-III-EAntes de tocar tierra, Polo alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h. Ante la magnitud del sistema, la Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en Baja California Sur para apoyar en labores de traslado, búsqueda y rescate, en estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales. Las recomendaciones para los habitantes son claras: no esperar a que las condiciones empeoren para evacuar, evitar actividades marítimas y mantenerse alejados de las playas, cauces de ríos y zonas bajas susceptibles a inundaciones o deslaves.Alerta máxima rumbo a SonoraEl paso de Polo por la península no marca el final de la amenaza. Se prevé que el sistema cruce hacia el Golfo de California y se dirija a Sonora, donde las autoridades ya han implementado medidas preventivas ante la llegada de lluvias y posibles inundaciones. Para este lunes y martes 29 de septiembre, se anticipan afectaciones en distintos municipios sonorenses, lo que ha derivado en restricciones de actividades escolares y modificaciones en el transporte público. La Guardia Nacional mantiene personal en alerta tanto en Sonora como en Sinaloa para responder a cualquier emergencia.Llamado a no subestimar el fenómenoLas autoridades insisten en no subestimar las condiciones meteorológicas. Aunque se espera que Polo modere su intensidad al avanzar sobre tierra y agua, sigue siendo capaz de producir lluvias que provoquen inundaciones repentinas. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente los avisos oficiales de Protección Civil y a acudir a los refugios temporales antes de que las condiciones dificulten el traslado, priorizando siempre la seguridad y la vida.