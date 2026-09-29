Morena completa la designación de sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027

Morena completó este lunes la designación de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura clave que antecede a la definición de candidaturas para las elecciones de 2027. El proceso, encabezado por la presidenta del CEN, Ariadna Montiel Reyes, y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, combinó encuestas internas, sondeos telefónicos y, en al menos un caso, un ajuste de género para definir a los perfiles ganadores.Perfiles destacados y diversidad de trayectoriasLa lista de coordinadores refleja una estrategia de integración que incluye a figuras con experiencia legislativa, alcaldías y hasta exmilitantes de partidos opositores (PAN, PRD y PVEM), con el objetivo de fortalecer la presencia del partido en territorios disputados: