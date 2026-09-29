Morena completa la designación de sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027

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El partido oficialista definió a los perfiles que encabezarán la defensa de la transformación en 17 entidades, tras un proceso que incluyó encuestas internas, sondeos telefónicos y ajustes de género. La lista integra a senadores, alcaldes y exmilitantes de otros partidos en una estrategia para blindar su estructura territorial de cara a los comicios gubernamentales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 09:05 AM.
En México y editada el 29/09/2026 09:14 AM.