Senado aprueba reforma que exige nacionalidad mexicana para candidatos a presidente y gobernador

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Por mayoría calificada, el Senado avaló la iniciativa de la presidenta Sheinbaum que prohíbe tener o adquirir otra nacionalidad para aspirar a los cargos de mayor responsabilidad en el país. La medida busca blindar la soberanía nacional, aunque enfrenta críticas por posibles afectaciones a los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 04:08 PM.
En México y editada el 29/09/2026 04:17 PM.