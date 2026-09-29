Sheinbaum llama a la unidad en Morena tras la designación de los 17 coordinadores estatales

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La presidenta destacó que el proceso de selección se desarrolló con unidad y señaló que los aspirantes no elegidos tendrán oportunidades en otras convocatorias, como presidencias municipales y diputaciones. Morena ya definió a los perfiles que encabezarán la organización partidista en las 17 entidades que renovarán gubernatura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 10:35 AM.
En México y editada el 29/09/2026 10:51 AM.