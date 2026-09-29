Sheinbaum llama a la unidad en Morena tras la designación de los 17 coordinadores estatales

La presidenta Claudia Sheinbaum valoró este martes que el proceso de elección de las 17 coordinaciones estatales de Morena se desarrolló con unidad. Consultada sobre el mensaje para quienes no resultaron seleccionados, la mandataria enfatizó que las decisiones siguientes corresponden al partido y destacó que existen múltiples oportunidades futuras para los aspirantes.“Ya depende, pues, del partido, porque hay muchas nuevas convocatorias”, respondió Sheinbaum, mencionando específicamente las presidencias municipales y las diputaciones locales y federales. Añadió que quienes no consiguieron el triunfo en la encuesta para la coordinación estatal podrían integrarse a otras tareas de coordinación o sumarse a las boletas en distintos niveles de elección. La presidenta evitó hacer pronunciamientos individuales sobre cada resultado, dejando en manos de la dirigencia morenista la integración de los distintos grupos.El reto de la integración rumbo a 2027Morena completó la designación de sus coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Aunque este nombramiento no equivale por sí mismo a una candidatura formal, estas figuras encabezarán las tareas partidistas en sus estados y se perfilan como los principales contendientes para la disputa electoral. El proceso dejó a varios aspirantes visibles fuera de la coordinación, como en el caso de Chihuahua, donde el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue elegido frente a la senadora Andrea Chávez, cuya aspiración había atraído atención nacional.Los 17 coordinadores designadosLa lista de coordinadores estatales, que busca blindar la estructura territorial del partido, quedó conformada de la siguiente manera: