Subsecretaría de Salud cierra compra de medicamentos genéricos para 2027 y 2028

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El subsecretario de Salud detalló los tres frentes estratégicos para garantizar el abasto: planeación anticipada de compras, digitalización de inventarios en IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, y mejora en la logística de distribución. Además, reportó un incremento superior al 100% en el envío de insumos en 2026 respecto a 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 11:01 AM.
En México y editada el 29/09/2026 11:05 AM.