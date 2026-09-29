Subsecretaría de Salud cierra compra de medicamentos genéricos para 2027 y 2028

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó este martes 29 de septiembre, durante la conferencia matutina, que el viernes pasado concluyó exitosamente la compra de medicamentos genéricos del sector salud para los años 2027 y 2028. El funcionario destacó que este proceso es una pieza clave en las acciones del gobierno federal para garantizar el abasto oportuno en clínicas y hospitales de todo el país.Clark explicó que la dependencia está trabajando en tres ejes fundamentales para resolver los retos de suministro: la planeación de las compras, la digitalización de los inventarios y la logística de distribución.Respecto a la planeación, el funcionario señaló que el año pasado se adquirieron casi 330 mil millones de pesos en medicamentos, la cifra máxima que puede solicitarse. Para enfrentar el problema de proveedores que no cumplen al 100% con sus obligaciones (entregando, por ejemplo, 60 piezas en lugar de 80), la Secretaría de Salud optó por realizar compras con mucha mayor anticipación. El cierre de la adquisición para 2027 y 2028 otorga "muchos meses de avance" para que los proveedores tengan las condiciones necesarias y planifiquen sus entregas sin contratiempos.El segundo componente es la implementación de sistemas de monitoreo digital impulsados por el IMSS-Bienestar, el IMSS y el ISSSTE. Clark anunció que, para finales de este año, el IMSS-Bienestar contará con inventarios digitales completamente operativos. Esto permitirá, por primera vez, tener visibilidad en tiempo real de qué medicamentos hay y cuáles faltan, desde los centros de salud más remotos hasta las unidades de la Ciudad de México, facilitando un envío preciso según la demanda de cada paciente.En el tercer frente, la logística de distribución, se trabaja de manera coordinada entre Birmex, el IMSS-Bienestar, el IMSS y el ISSSTE para asegurar que los insumos lleguen de manera adecuada a los centros de salud y hospitales.El subsecretario reconoció con honestidad que el abasto "aún no está donde se quisiera" y que "falta todavía por crecer", pero destacó un incremento sustantivo. En 2026, se han enviado más del 100% de medicamentos a centros de salud y hospitales en comparación con el mismo periodo de 2025. Clark atribuyó parte de este aumento a que la población ha regresado a las unidades médicas, elevando la demanda de insumos que se distribuyen mes con mes.De cara al futuro, Clark indicó que las acciones actuales, incluyendo la compra anticipada, están diseñadas para garantizar que no haya interrupciones en el abasto durante el cambio de año y a lo largo de 2027, consolidando un sistema de salud más resiliente y eficiente.