Claudia Sheinbaum defiende encuestas de Morena y descarta “dedazo” para elegir coordinadores

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La presidenta respaldó el proceso de selección mediante encuestas para las gubernaturas de 2027, desestimando las acusaciones de opacidad de algunos participantes y asegurando que es la ciudadanía, y no las dirigencias, quien tiene la última palabra en las designaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 01:37 PM.
En México y editada el 30/09/2026 01:51 PM.