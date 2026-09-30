Delfina Gómez presentará su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudirá este miércoles 30 de septiembre al Congreso mexiquense para presentar su Tercer Informe de Gobierno. Con este acto, la mandataria dará cumplimiento a la disposición constitucional que obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública estatal.Detalles de la entrega y recepciónPor tercer año consecutivo, la gobernadora realizará la entrega de manera personal. La notificación formal fue realizada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, mediante un oficio dirigido al Congreso. El documento será recibido por el presidente de la Directiva de la LXII Legislatura, el diputado Vladimir Hernández Villegas, quien estará acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, así como por representantes de los grupos parlamentarios del PVEM, PRI, PT, PAN, MC y PRD. Se espera que la gobernadora llegue a la sede legislativa minutos antes de las 11:00 a.m.Para garantizar la transparencia y el acceso a la información, Televisión Mexiquense realizará una transmisión especial del evento, el cual también será difundido a través de las redes sociales oficiales de la gobernadora y del gobierno estatal.Marco legal y proceso de análisis legislativoLa Constitución estatal establece que el titular del Ejecutivo debe entregar este informe cada año durante el mes de septiembre, ya sea de manera impresa o en medio magnético/electrónico. Existe una excepción para el último año del periodo constitucional, en el que la renovación de la gubernatura ocurre el 16 de septiembre, obligando a presentar el informe dentro de los primeros 15 días del mes.Una vez recibido el documento, se activará el proceso de escrutinio legislativo: