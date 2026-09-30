Delfina Gómez presentará su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado de México

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La gobernadora acudirá personalmente a la sede del Poder Legislativo para cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas sobre la administración pública estatal. El documento será analizado en un plazo de 10 a 20 días, con la posibilidad de comparecencias del gabinete.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 08:35 AM.
En México y editada el 30/09/2026 08:38 AM.