Interpol retira fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México exigirá explicaciones

El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ha dado un nuevo giro judicial y diplomático. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que Interpol retiró las fichas rojas que pesaban sobre la conductora y su esposo, ambos requeridos por las autoridades mexicanas.La respuesta del gobierno mexicanoSheinbaum señaló que recibió la información esa misma mañana y adelantó que el gobierno de México tomará acciones inmediatas. “Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga”, declaró la mandataria, asegurando que el país solicitará a la organización policial internacional conocer los motivos detrás de esta decisión. Además, la presidenta fue enfática en que México buscará que las notificaciones sean reactivadas, recordando que ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes en territorio nacional: “Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, afirmó.Antecedentes del caso y la investigaciónLa situación del matrimonio está vinculada a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco de una red millonaria de facturas falsas. En el caso específico de Álvarez Puga, también existe una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal.La cronología del caso muestra varios movimientos legales recientes: