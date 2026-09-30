Interpol retira fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México exigirá explicaciones

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la organización policial internacional eliminó las notificaciones rojas de la conductora y su esposo, buscados en México por presuntos delitos fiscales y de delincuencia organizada. El gobierno mexicano anunció que solicitará a Interpol las razones de la decisión y pedirá la reactivación de las fichas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 11:32 AM.
En México y editada el 30/09/2026 11:44 AM.