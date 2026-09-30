Jasmine Bugarín afirma haber renunciado a su nacionalidad estadounidense años atrás

La coordinadora de Morena en Nayarit, Jasmine Bugarín, difundió este 30 de septiembre un comunicado en la red social X, en el que afirma haber realizado trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, en particular a Estados Unidos.Contradicciones en los tiempos del trámiteSegún su mensaje, dirigido "a la opinión pública y al pueblo nayarita", esta determinación fue certificada nuevamente en 2024. Sin embargo, este anuncio presenta una discrepancia con versiones difundidas apenas un día antes.Mientras que la secretaria de Gobernación, Ariadna Montiel, había anunciado que Bugarín iniciaría los trámites para renunciar a su nacionalidad estadounidense, y la propia coordinadora declaró el martes que lo haría, el comunicado del miércoles cambia la narrativa al hablar de una renuncia formal realizada "hace años". El texto no detalla fechas exactas de los trámites ni adjunta documentos que permitan verificarlos de manera independiente.La exigencia de Sheinbaum y el marco legalEl mensaje se conoció horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el caso en su conferencia matutina. Al ser cuestionada sobre la designación de Bugarín como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit de cara a las elecciones de 2027, la mandataria leyó el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, el cual exige que quien aspire a la gubernatura sea mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos.Sheinbaum fue enfática al indicar que ella no tiene por qué aclarar el tema y que deben hacerlo Morena y la propia Bugarín. Además, señaló que, si se aprueba la reforma constitucional sobre la doble nacionalidad, Bugarín tendría que renunciar formalmente a su ciudadanía estadounidense para poder postularse.La presidenta aclaró que esta reforma no quita ningún derecho, ya que cualquier mexicano puede tener otras nacionalidades, pero para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la ley exigirá una sola nacionalidad.Incertidumbre sobre el estatus oficialHasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente si el trámite de renuncia de Bugarín ya concluyó ni qué alcance legal tiene. Tampoco se ha precisado si Morena o la SRE emitirán un pronunciamiento que valide la información presentada por la coordinadora estatal, dejando el tema en un limbo jurídico y político de cara a los comicios futuros.