Jasmine Bugarín afirma haber renunciado a su nacionalidad estadounidense años atrás

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La coordinadora de Morena en Nayarit difundió un comunicado asegurando que tramitó su renuncia a la ciudadanía estadounidense hace años, en medio de la polémica por la reforma de nacionalidad exclusiva. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió aclaraciones sobre su elegibilidad para la gubernatura de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 01:57 PM.
En México y editada el 30/09/2026 02:05 PM.