Manifestantes decapitan estatua de Felipe Calderón en Los Pinos durante el Foro América Libre

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Un grupo de presuntos extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro decapitó la estatua del expresidente en el Complejo Cultural Los Pinos, justo mientras Calderón participaba en un foro de la derecha latinoamericana, donde advirtió sobre riesgos a la democracia y una posible "captura del Estado" por el crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 02:23 PM.
En México y editada el 30/09/2026 02:30 PM.