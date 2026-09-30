Manifestantes decapitan estatua de Felipe Calderón en Los Pinos durante el Foro América Libre

Un grupo de manifestantes, presuntamente extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decapitó la estatua del expresidente Felipe Calderón ubicada en el Complejo Cultural Los Pinos, en el poniente de la Ciudad de México. El acto de vandalismo ocurrió este 30 de septiembre, mientras el exmandatario panista participaba en el Foro América Libre, un encuentro que reúne a organizaciones y exfuncionarios identificados con la derecha latinoamericana.El ataque a la estatuaEn un video difundido en redes sociales, se observa a los manifestantes golpeando la estatua con la placa que lleva el nombre del exmandatario, hasta lograr desprender la cabeza de la figura, la cual lleva meses en el suelo del recinto cultural.Advertencias sobre la democracia y la "captura del Estado"Durante su intervención en el foro, Calderón centró su discurso en lo que considera graves riesgos para la democracia, el Estado de derecho y la seguridad en México. Aunque reconoció que Morena llegó al poder por medios democráticos y votos, acusó al partido gobernante de haber "dinamitado" el "puente democrático" después de cruzarlo, con el fin de impedir que otras fuerzas políticas recuperen el poder mediante la competencia electoral.El expresidente también cuestionó el manejo de los programas sociales y los recursos públicos, retomando señalamientos atribuidos al exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sobre presuntos excedentes presupuestales que habrían quedado disponibles para fines electorales, afectando gastos esenciales y elevando el déficit público.En uno de los puntos más críticos de su discurso, Calderón advirtió que el principal problema del país va más allá del tráfico de drogas, señalando una posible "captura del Estado" por parte del crimen organizado. En este contexto, mencionó una acusación de un gran jurado de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sosteniendo que el cártel de Sinaloa habría ayudado a Rocha Moya a ganar la elección de 2021 mediante intimidación y secuestro de adversarios, a cambio de protección.Llamado a la oposiciónEl panista también recordó los asesinatos de candidatos durante el proceso electoral de 2024 y hizo un llamado urgente a los partidos de oposición para que se abran a la ciudadanía, fortalezcan su organización territorial y mantengan una participación política permanente.El Foro América Libre contó con la participación de otras figuras destacadas de la región, como el exsecretario general de la OEA Luis Almagro, y los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia Andrés Pastrana, Francisco Santos y María Claudia Tarazona, quienes coincidieron en analizar los desafíos políticos y democráticos que enfrenta la región.