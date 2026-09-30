Muere Gabino Palomares a los 76 años, ícono del Canto Nuevo y autor de 'La maldición de Malinche'

El mundo de la música y la cultura mexicana está de luto. Gabino Palomares, reconocido cantautor y una de las figuras más importantes del Canto Nuevo en México, falleció a los 76 años. La noticia fue confirmada por su familia este miércoles 30 de septiembre, tras varias semanas en las que el músico enfrentó diversos problemas de salud, aunque hasta el momento no se ha especificado la causa médica exacta de su deceso.Un pilar del Canto Nuevo y la canción de protestaPalomares leaves un legado imborrable en la historia musical del país. El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) lo reconoce como uno de los fundadores del movimiento del Canto Nuevo, una corriente que encontró en la música una herramienta poderosa para expresar inconformidades, acompañar luchas sociales y narrar la realidad de México. A lo largo de más de cinco décadas, el artista compuso más de cien canciones de contenido social, político y amoroso, siendo su obra cumbre "La maldición de Malinche", un himno que trascendió generaciones y fronteras. Su repertorio, fuertemente influenciado por la nueva trova cubana y la canción sudamericana de protesta, resonó en universidades, plazas públicas, sindicatos y recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional y el Teatro de la Ciudad.De la ingeniería química a los escenariosNacido el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato, Palomares inicialmente encaminó sus pasos hacia la ciencia, estudiando ingeniería química en San Luis Potosí. Sin embargo, su profunda pasión por la música y la literatura lo llevó a desarrollar su carrera artística. Sus primeros grandes triunfos llegaron en los festivales de la canción universitaria de 1972 y 1973, donde presentó Poemas y canciones, un espectáculo que fusionaba sus talentos como declamador, intérprete y autor. En 1975 se estableció en la Ciudad de México, consolidando su carrera y compartiendo escenarios con los más grandes exponentes de la canción latinoamericana.El homenaje de la presidenta Claudia SheinbaumLa partida del cantautor generó una ola de mensajes de despedida, destacando la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de su cuenta en X expresó su profunda tristeza y resaltó la congruencia del artista."Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida. Su voz, su música y su compromiso con las causas más justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones", escribió la mandataria. Sheinbaum envió sus condolencias a la familia, amigos y a todas las personas que acompañaron al cantautor a lo largo de su vida, cerrando su mensaje con una sentida despedida: "Que descanse en paz, Gabino Palomares. Su voz seguirá acompañándonos".Con su partida, México pierde a un cronista musical invaluable, pero su obra y su defensa de las causas más justas garantizarán que su memoria permanezca viva en la conciencia colectiva del país.