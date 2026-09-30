Muere Gabino Palomares a los 76 años, ícono del Canto Nuevo y autor de 'La maldición de Malinche'

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El emblemático cantautor guanajuatense falleció este 30 de septiembre tras semanas de problemas de salud. Su legado de más de cinco décadas y su inquebrantable compromiso con las causas sociales fueron destacados por la presidenta Claudia Sheinbaum y diversas figuras del ámbito cultural.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 01:19 PM.
En México y editada el 30/09/2026 01:21 PM.