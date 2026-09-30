Senado aprueba la Ley General de Bienestar Animal que incluye un histórico padrón de infractores

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Con 115 votos a favor, el Senado aprobó la minuta de la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual establece un registro para maltratadores y reconoce a los animales como seres sintientes. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 10:52 AM.
En México y editada el 30/09/2026 10:55 AM.