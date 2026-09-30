Senado aprueba la Ley General de Bienestar Animal que incluye un histórico padrón de infractores

El Senado de la República dio un paso decisivo en la protección de la fauna al aprobar esta semana el dictamen para expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La votación fue contundente, con 115 sufragios a favor, uno en contra y ninguna abstención. Con esta aprobación, la minuta avanza ahora a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual expedición.Padrón de infractores y sanciones ejemplaresUno de los pilares más destacados del proyecto es la creación de un padrón de personas infractoras. Según el texto aprobado, las personas registradas permanecerán en este listado durante un periodo de uno a cinco años.Este plazo podrá reducirse hasta la mitad si el infractor cumple con las sanciones, ejecuta las medidas correctivas y repara el daño determinado por la autoridad. Mientras estén en el registro, estas personas no podrán recibir apoyos públicos destinados directamente al cuidado, protección o bienestar de los animales. La ley establece que la reparación del daño debe incluir atención veterinaria, medicamentos, cirugías y rehabilitación física o conductual, cubriendo también los gastos incurridos por hospitales públicos, rescatistas y organizaciones protectoras.Animales como seres sintientes y alcance nacionalEl dictamen consolida el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado. Establece responsabilidades claras para personas y empresas que tengan animales bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración, atendiendo a las necesidades específicas de cada especie, edad y condición de salud. Es importante destacar que el alcance de la ley también incluye a los animales criados para consumo humano. Además, el marco jurídico incorpora el denominado "principio pro animal", promovido por la sociedad civil, que favorece la interpretación legal que brinde la protección más amplia posible. La ley permitirá a los congresos locales ampliar sus disposiciones, respetando los avances ya logrados en entidades como Hidalgo, Colima y Oaxaca.El impulso de la sociedad civilLa organización Igualdad Animal México celebró el avance, destacando que este proceso está vinculado a las reformas constitucionales de 2024. Dulce Ramírez, directora de la organización, señaló que el trabajo pendiente no solo es legislativo, sino también de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones.La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo ciudadano: se reportaron más de 211,000 firmas reunidas entre las campañas para modificar la Constitución y crear esta ley general. Isabel Franco, coordinadora de Análisis Legislativo de Igualdad Animal, explicó que este marco general permitirá exigir disposiciones de protección en entidades que aún carecen de ellas, estandarizando el cuidado a nivel nacional.Aunque el anuncio del Senado marca un hito, la ley aún no entra en vigor. Su destino final dependerá del análisis y la votación en la Cámara de Diputados, donde se definirá el texto definitivo de esta normativa histórica para la fauna en México.